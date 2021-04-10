Myanmar: 19 protestocuya idam cezası verildi, 20 kişi öldü

HABER MERKEZİ

1 Şubat tarihinden bu yana askeri cuntanın yönetime el koyduğu Myanmar'da sokak gösterileri ve güvenlik güçleriyle siviller arasında yaşanan şiddet olayları devam ediyor.

Bago şehrinde yaşanan protesto gösterilerinde askerlerin açtığı ateş sonucu en az 20 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Gece yarılarına kadar devam eden olaylarda askerlerin önce sivillere uyarıda bulunduğu, ancak gösterilerin devam etmesi sonucu güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle sivilleri hedef aldığı kaydedildi.

Bago şehri genelinde birçok sivil çıkan olaylar sebebiyle evlerini terk ettiği belirtilirken, ölü sayısının 20 değil en az 60 olduğunu ifade ediyor.

19 GÖSTERİCİYE İDAM CEZASI

Öte yandan orduya bağlı mahkeme, gözaltında tutulan 19 kişiyi bir askerin ölümünden sorumlu oldukları gerekçesiyle idam cezasına çarptırdı.

Myanmar ordusuna ait Myawaddy televizyonunda yer alan haberde, gözaltındaki 19 kişinin, 27 Mart'ta Yangon şehrinin Kuzey Okkapala bölgesinde bir askerin öldürülmesinden sorumlu olduğu bildirildi. Bölgede daha önceden sıkıyönetim ilan edildiği için askeri mahkemenin böyle bir karar vermesinin yasalara uygun olduğu kaydedildi. Bu gelişmeyle askeri yönetim, 1 Şubat darbesinden bu yana ilk defa idam cezası vermiş oldu.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu son 2 aylık dönemde 600'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi.