K24 ÖZEL - Uzmanlar: AB için en önemli konu mülteciler

ANKARA (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile 6 Nisan Salı günü bir araya gelmişti.

Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirildi. 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ele alınmıştı.

Görüşme sonrası açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Erdoğan'la AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği hakkında dürüst ve samimi bir görüşme yaptık. AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir” diyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerini ve Yunan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi ziyaret edecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. BM gözetiminde Kıbrıs çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasını destekliyoruz ve gelecek haftalarda yapılacak toplantıyı dört gözle bekliyoruz. Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması olumlu bir adım oldu, bunun sürdürülmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, söz konusu görüşmeye dair, “Türkiye ile AB arasında 2016’da imzalanan 18 Mart Mutabakatı hala geçerli ve olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Türkiye’nin bu çerçevede yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasına uyması büyük bir iyi niyet gösterisi olacaktır. Komisyon, Türkiye'deki sığınmacılara destek olunması ve Türkiye'nin düzensiz geçişleri önlemesi ilkeleri uyarınca önerilerini kısa süre içinde sunacak. Türkiye'ye sığınmacılar için fon akışının devam etmesine bağlıyız” demişti.

ALKAN: FRANSA’NIN BAŞKANLIĞINA KADAR OLUMLU HAVA DEVAM EDER

Görüşmelerin içeriğine dair K24’e değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Nail Alkan, ilişkilerin normalleşmesi ve Türkiye’nin taleplerinin kabul edilmesi konusunda yapılan temasların olumlu olduğunu söyledi.

Bu olumlu havanın 2022’de Fransa’nın AB Başkanlığı’na gelene kadar devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Alkan, ardından gerilimin yeniden yükseleceğini kaydetti.

“Avrupa Birliği Türkiye'nin önemini kabul ediyor ve son görüşmede bir normalleşme sürecinin başladığı belirtildi” diyen Alkan, “AB ayrıca, Türkiye olmasaydı milyonlarca mültecinin Avrupa’ya geçeceğini ve büyük bir kriz çıkacağının farkında. Dolayısıyla vize serbestisi, mültecilerle ilgili yardım ve Gümrük Birliği'nin yenilenmesi açısından Türkiye'nin talepleri kabul edilecek. Ayrıca ve ilişkilerde olumlu bir dönem başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

İMER: AB, MÜLTECİLERLE İLGİLİ YARDIM TEKLİFİNDE BULUNDU

K24'e konuşan Prof. Dr. Sencer İmer ise, “Mülteci konusu AB için çok önemlidir. Avrupa Birliği, yasadışı yollardan Avrupa’ya giren mültecileri ülkelerine göndermek ve mültecilerin Avrupa’ya geçişini önlemek için Türkiye’ye mali yardım teklifinde bulundu” dedi.

İmer, Türkiye’nin vize serbestisi ve Gümrük Birliği konularıyla ilgili talebinin karşılanmadığını dile getirerek, “Avrupa, Türkiye'yi stratejik bir ticaret ortağı olarak görüyor. Dolayısıyla bu görüşmelerin Türkiye açısından olumlu bir sonucu olacağına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.