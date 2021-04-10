Politika

Neçirvan Barzani’den Bağdat’a ziyaret

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat’a ziyarette bulunuyor.
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Neçirvan Barzani
Neçirvan Barzani
kürdistan Neçirvan Barzani Irak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Irak’ın başkenti Bağdat’a bir ziyarette bulunuyor.

Neçirvan Barzani Bağdat’ta; Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa Kazimi, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Adalet Yüksek Konseyi Başkanı ve parti liderleriyle görüşecek.

Neçirvan Barzani’nin Iraklı yetkililerle son gelişmeleri, Irak’ın güvenlik durumu, Erbil-Bağdat ilişkileri, bölgenin genel durumu, işbirliği ve istikrar konularını görüşmesi bekleniyor.

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