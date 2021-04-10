‘Kim, Eğitim Bakanı’nı idam etti’

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Mirror ve New York Post'ta yer alan haberlere göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Eğitim Bakanı'nı “yeterli görüntülü arama gerçekleştirmediği” için idam etti.

Kuzey Kore rejiminin ilkelerini uygulamada da başarısız bulunan Eğitim Bakanı görüntülü arama suçu dışında ayrıca bakanlığın iş yükünden de şikayetçi olmuştu.

Güney Kore kaynaklı Daily NK konuyla ilgili haberini Kuzey Kore rejimindeki Organizasyon ve Rehberlik Departmanı'ndan (ODG) sızan bir belgeye dayandırdı. ODG'nin soruşturmasında eğitim komisyonunun başarısızlığı araştırıldı, bazı eğitimcilerin hükümetin politikalarını eleştirdiği belirlendi.

Eğitim Bakanı'nın adı haberlerde sadece 'Park' olarak belirtildi ve 50'li yaşlarında olduğu ifade edildi.

GENERALİ PİRANA AKVARYUMUNA ATMIŞTI

Kim Jong-un’un kendisine darbe girişiminde bulunmakla suçladığı bir generali piranalarla dolu bir akvaryuma atarak infaz ettiği, 2019 yılında dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

İngiliz medyası o tarihte, adı açıklanmayan generalin Kuzey Kore liderinin rezidansındaki, içinde Brezilya’dan getirtilen yüzlerce pirananın bulunduğu akvaryuma atılır atılmaz öldüğünü yazmıştı.

ENİŞTESİNİ KÖPEKLERE PARÇALATTI

37 yaşındaki Kim Jong-un, vatana ihanetle suçladığı eniştesi Çang Sung-taek ve beş diğer görevliyi ise 2013 yılının sonunda idam etmiş, haber dünyaya ülkenin resmi ajansı KCNA tarafından duyurulmuştu.