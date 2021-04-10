Başbakan: Ahmed Dilzar Kürt edebiyatına çok hizmet etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, yeni tip coronavirüse (Covid-19) yenik düşerek yaşamını yitiren Kürt şair ve yazar Ahmed Dilzar için bir taziye mesajı yayımladı.

“Vatansever Kürt şairi ve devrimci öğretmen Ahmed Dilzar’in ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldım” diyen Başbakan, şunları kaydetti.

“Devrimci ailesine başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyorum. Yüce Allah’tan merhumu cennetiyle mükafatlandırmasını ve yakınlarına sabır vermesini diliyorum.”

Ahmed Dilzar, bugün başkent Erbil’de tedavi gördüğü hastanede 101 yaşında hayatını kaybetti.

AHMED DILZAR KİMDİR?

1920’de Erbil’in Koye ilçesinde dünyaya gelen Dilzar, 1942’de Irak ordusuna katıldıktan sonra şiir yazmaya başladı ve yüzlerce Kürtçe ve Arapça şiir kaleme aldı.

Ahmed Dilzar, aynı zamanda bilim insanı ve şair Baba Tahir Hemedani’nin anı kitabını da Kürtçenin Lori lehçesinden çevirdi.

3,5 yıl askerlik yapan Ahmed Dilzar, bir dönem Filistin’de de görev yaptı.

1946’da komünist harekete katıldıktan sonra tutuklanan Dilzar, 1948’de ikinci kez tutuklanarak Erbil Cezaevi’nden Bağdat Cezaevi’ne nakledildi.

Siyasi faaliyetleri nedeniyle Bağdat Cezaevi’nde 3 yıl kalan Dilzar, ardından Irak’ın Kut kentine sınır dışı edildi.

1960’ta Bağdat’ta Azadi gazetesinin yayın kurulu üyesi oldu, 1963'te Komünist Parti'ye katıldı.

Ahmed Dilzar, uzun süren sürgün hayatının ardından 1994 yılında Kürdistan'a döndü ve Erbil'e yerleşti.