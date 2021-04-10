Neçirvan Barzani ve Kazimi’den anayasal çözüm vurgusu

BAĞDAT(K24)

Bağdat’ta temaslarda bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi.

Görüşmede Erbil ile Bağdat asındaki sorunların çözümü, Neçirvan Barzani’nin Fransa ziyareti, Yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı yapılması gerekenler, DAİŞ’le mücadele, Uluslararası Koalisyon’un Irak’taki varlığı ve Irak seçimleri gibi konular ele alındı.

Taraflar, Irak’taki sorunların anayasal çerçevede çözümü için tüm bileşenlerin dayanışma ve yardımlaşma temelinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, Irak’ın 2021 bütçesinin onaylanmasının bunun için bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

Neçirvan Barzani ve Mustafa Kazimi, DAİŞ’le mücadelede Peşmerge Güçleri ve Iraklı güçler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulmasının önemine değindi.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin tüm sorunların anayasal temelde çözümü için hazır olduğunu belirterek, Irak’ta tüm bileşenler için huzur ve istikrarın bu sorunların çözümüyle mümkün olabileceğini kaydetti.

Irak’ın 2021 bütçesinin onaylanmasından memnuniyet duyduklarını belirten Neçirvan Barzani, bunun Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü ve ülkede istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Irak’ın başkenti Bağdat’a bir ziyarette bulunuyor.

Neçirvan Barzani Bağdat’ta; Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Adalet Yüksek Konseyi Başkanı ve parti liderleriyle görüşmesi bekleniyor