Türkiye’de Covid-19’da son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 248 kişi coronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 33 bin 702'ye yükseldi.

Toplamda 41 milyon 297 bin 580 test yapıldı. Bugün yapılan 302 bin 735 testten, 52 bin 676 yeni vaka sayısı, 2 bin 497 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 798 bin 333, bugün iyileşen 32 bin 539 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldiği belirtildi.

Ayrıca toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 739 olduğu açıklandı.