Blinken’den Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başbakan Mesrur Barzani’ye ABD ve Irak arasındaki Stratejik Diyalog Görüşmeleri’yle ilgili bir mesaj gönderdi.

Mesajında ABD ve Irak arasındaki Stratejik Diyalog Görüşmeleri’ndeki çabası ve desteğinden dolayı Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür eden Antony Blinken, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Irak ile ABD arasındaki Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nin üçüncü turu 7 Nisan’da çevirim içi olarak düzenlenmişti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'in da katıldığı diyalog görüşmelerinin üçüncü turunda, "ABD ile tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmeye önem veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile stratejik görüşmelerin daha sonraki aşamada da sürmesini istediklerini kaydeden Hüseyin, Washington yönetimine "anlaşmalar ve ortak mutabakat zaptlarıyla işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Bağdat-Erbil ilişkilerine de değinen Hüseyin, askıdaki sorunların çözümü noktasında olumlu gelişmeler yaşandığını aktarmıştı.

Irak-ABD Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nin ilki 11 Haziran 2020'de, ikincisi de Washington'da 9 Ağustos 2020'de yapılmıştı.