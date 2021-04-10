Chelsea’den farklı galibiyet
HABER MERKEZİ
İngiltere Premier Ligi'nin 31’inci haftasında Crystal Palace, Chelsea’yi konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, önce 8’inci dakikada Kai Havertz'le, ardından 10’uncu dakikada Christian Pulisic'le fileleri havalandırdı ve 2 farklı üstünlüğü yakaladı.
30’uncu dakikada, Mason Mount'ın asistinde topu filelerle buluşturan Kurt Zouma, konuk ekibi soyunma odasına 3-0 üstün götürdü.
63’üncü dakikada sahne alan Christian Benteke, farkı ikiye indirerek takımını umutlandırsa da, 78'de bir kez daha ağları bulan Christian Pulisic maçın skorunu tayin etti: 1-4.
Bu sonuçla 54 puana ulaşan Chelsea, 4’üncü sırada konumlandı. 38 puanlı Crystal Palace ise 13’üncü sırada yer aldı.