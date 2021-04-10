Başkan Barzani: Kürdistan şairlerinin acısını paylaşıyorum

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, yeni tip coronavirüse (Covid-19) yenik düşerek yaşamını yitiren Kürt şair ve yazar Ahmed Dilzar için bir taziye mesajı yayımladı.

“Halkımızın büyük şairi Ahmed Dilzar’ın ölüm haberini büyük bir üzüntüyle duydum” diyen Başkan Barzani, “Şair Dilzar, iradeli ve vatanseverdi. Kürt edebiyatı ve şiirine büyük hizmetlerde bulundu. Edebiyat severler ve aydınlar eserlerini her zaman hatırlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Ahmed Dilzar’ın ailesi, yakınları ile Kürdistan’ın aydın ve şairlerine başsağlığı diliyorum., acılarını paylaşıyorum. Yüce Allah’tan Dilzar’ın ruhunu cennetiyle mükafatlandırmasını ve tüm taraflara sabır vermesini diliyorum.”

Şair ve yazar Ahmed Dilzar, bugün başkent Erbil’de tedavi gördüğü hastanede 101 yaşında hayatını kaybetti.

1920’de Erbil’in Koye ilçesinde dünyaya gelen Dilzar, yüzlerce Kürtçe ve Arapça şiir kaleme aldı.

Ahmed Dilzar, aynı zamanda bilim insanı ve şair Baba Tahir Hemedani’nin anı kitabını da Kürtçenin Lori lehçesinden çevirdi.