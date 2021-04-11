Neçirvan Barzani ve BM Irak Temsilcisi, Erbil-Bağdat müzakerelerini görüştü

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki temasları kapsamında BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya gelen Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, BM’nin Irak’taki sorunların çözümündeki destekçi rolünün önemine değindi.

Irak’taki siyasi, ekonomik ve güvenlik durumunun değerlendirildiği görüşmede, Erbil-Bağdat müzakereleri, Şengal Anlaşması, Irak’ta gerçekleştirilecek seçimler, terör tehlikesi ve DAİŞ’in saldırıları ele alındı.

Görüşmede Bağdat’ı ziyaret etme amacına değinen Kürdistan Bölgesi Başkanı, BM’nin Irak’taki tüm güç ve taraflar arasındaki diyalogdaki yardımcı rolüne vurgu yaparak, BM’nin Irak ekibinin, sorunların çözümünde destekçi pozisyonda olmasının önemine değindi.

BM’nin Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ise, Erbil ve Bağdat hükümetleri atasındaki diyalog sürecinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarafların anayasal temelde anlaşmaya varmalarını umduğunu belirtti. Plasschaert, Irak’ın istikrarı için tüm tarafların sürecin aşılmasına destek olmasına değindi.

Neçirvan Barzani, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya gelmişti.