Ruhani: Salgının dördüncü dalgasından Irak sorumlu

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İran resmi ajansı IRNA'ya göre Hasan Ruhani, dün Tahran'da başkanlık ettiği Coronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Bugün, istatistik ve sayılar bize sağlık protokollerine ortalama yüzde 56 oranında riayet edildiğini gösterdi. Bunun bizi zora soktuğu açık ve bu durum herkes için sorun demektir" dedi.

Daha zor günlerin kendilerini beklediğini ve ülkeye aşı getirebilmek için çaba sarf ettiklerini belirten Ruhani, halka, alınan önlemlere sıkı sıkıya riayet etme çağrısı yaptı.

Dördüncü dalganın yaşanmaması için çok çaba sarf ettiklerini belirten Ruhani, Irak’tan gelen İngiltere varyantı virüs nedeniyle dördüncü dalganın baş gösterdiğini söyledi.

SALGINDA SON DURUM

Nisan ayının başlarına kadar günlük ölüm sayılarının 100'ün altında, yeni vaka sayılarının ise 10 bin civarında seyrettiği ülkede, son dönemde hayatını kaybeden kişi sayısı bir günde 100'ün, yeni vaka sayıları ise 20 binin üstüne çıktı.

İran ve Doğu Kürdistan genelinde risk durumuna göre 257 şehir "kırmızı", 129 şehir "turuncu", 51 şehir "sarı" ve 11 şehir de "mavi" kategoride bulunuyor.

"Kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışlar yasakken, yüksek riskli olarak belirlenen "kırmızı" kategorideki şehirlerde bugünden itibaren hizmet vermesi zorunlu olmayan iş yerleri 10 gün kapalı kalacak.

Turuncu, sarı ve mavi kategorideki şehirlerde ise yerel kurullar sağlık protokolleri çerçevesinde gerekli tedbirleri almakla görevlendirildi.