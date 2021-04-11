F-16’lar dağda DAİŞ’i bombaladı
HABER MERKEZİ
Uluslararası Koalisyon, Hamrin Dağları’nda DAİŞ hedeflerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının istihbarat birimiyle koordinasyon halinde Hamrin Sıradağları’nda başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.
Irak F-16’larının DAİŞ’e ait hedefleri vurduğunu kaydeden Marotto, operasyonda bazı DAİŞ mensuplarının öldürüldüğünü ifade etti.
Öte yandan Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul ise, Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın yönetiminde Hamrin’in batısındaki DAİŞ hedeflerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Resul, hava operasyonunun, Diyala Operasyonu’nun bir parçası olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.
Hamrin Dağları’nda geçtiğimiz hafta da DAİŞ’e yönelik hava saldırısı düzenlenmişti.