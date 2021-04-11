Başkan Barzani, Arap Birliği Genel Sekreteri ile bir araya geldi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, dün akşam başkent Erbil’e gelen Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Pirmam’daki ofisinde bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Irak’ı ziyareti ve Iraklı liderlerle bir araya gelmesinin amacını dile getirerek, Irak’ın dış müdahalelerden uzak olmaya güç yetirip istikrara doğru adım atmasını diledi.

Ebu Gayt, Arap ülkeleri ile Irak arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede, Irak’taki siyasi sürece yönelik tehditler, birlikte yaşam ve Irak yönetiminde ortaklık temelinin yerleşmesi değerlendirildi.

Ayrıca görüşmede, terör ve şiddet düşüncesinin Irak ve komşu ülkelere yönelik tehdidi masaya yatırıldı.