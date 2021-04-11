Politika

Başbakan: Arap Birliği’nin çözümde rol almasını umuyoruz

Başbakan Mesrur Barzani, Arap Birliği’nin Irak’ın sorunlarının çözümünde rol almasını umut ettiklerini söyledi.
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kurdistan24.net
kürdistan Ahmed Ebu Gayt Arap Birliği Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Erbil’de temaslarda bulunan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’la görüştü.

Görüşmede Irak’ın durumu ve Kürdistan Bölgesi’nin Arap ülkeleriyle ilişkileri ele alındı.

Ahmed Ebu Gayt, Kürdistan Bölgesi’nin bölgedeki rolü ve statüsüne övgüde bulunarak, ekonomik gelişmişlik elde ettiğine işaret etti.

Gayt, Kürdistan Bölgesi ziyaretinin, Arap ülkelerinin federal Irak çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’yle özellikle ticaret ve yatırım alanlarında ilişkiler kurmasına dönük bir mesaj olduğunu vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani de Gayt’ın görüşüne destek vererek, Arap Birliği’nin Irak’ın sorunlarının çözümünde rol almasını umduklarını ifade etti.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak istediğini dile getirdi.

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