Arap Birliği Genel Sekreteri’nden Kürdistan Bölgesi’ne destek

ERBİL (K24)

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap Birliği’nin Kürdistan Bölgesi’ni desteklediğini söyledi.

Başkent Erbil’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, K24 muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, Erbil ile Bağdat hükümetlerinin 2021 bütçe yasasında anlaşmaya varmasının kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yasaya bağlılık ve sorumluluğum Irak hükümetinde olduğunu kaydeden Ebu Gayt, “Arap Birliği, ülkelerin içişlerine karışmıyor, özellikle de Birliğin üyesi olan ülkelerin içişlerine karışmıyor. Bununla birlikte federal Irak devletine önem veriyoruz. Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilişkilerinin güçlenmesini önemsiyoruz” dedi.

Ebu Gayt, “Bağdat ziyaretimde, federal devlet çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’nin desteklenmesine bağlılık konusunda federal hükümet yetkililerinde sorumluluk hissi gördüm” ifadelerini kullandı.

Irak’ın Arap Birliği için çok önemli olduğunu ve Arap Birliği’nin kurucu ülkelerinden biri olduğunu bildiren Ebu Gayt, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni desteklediklerini kaydederek, Irak için istikrar ve atılım istediklerini ifade etti.

Ebu Gayt, dün Bağdat’ta Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti. Bugün ise Erbil’de Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü.