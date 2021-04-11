Çinli yetkili: Aşılarımızın koruyuculuk seviyeleri düşük

HABER MERKEZİ

Çin'de Covid-19'a karşı üretilen aşılarla ilgili en yetkili ağızdan 'düşük koruyuculuk' itirafı geldi.

Chengdu kentinde düzenlenen bir konferansa katılan Çin Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Gao Fu, ülkede üretilen aşılarla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Çin aşılarının çok yüksek koruma oranı yok" diyen Gao, farklı teknik yöntemlerle üretilen farklı aşıların, bu süreçte kullanılıp kullanılmamasının resmi seviyede değerlendirme aşamasında olduğunu aktardı.

Türkiye'de de kullanımda olan Çin'de üretilen Sonivac ilaç firmasının Covid-19 aşısının semptomatik enfeksiyonların önlenmesine yönelik koruyuculuk oranı Brezilya'da yüzde 50.4 olarak ölçülmüştü. Türkiye'de yapılan ölçümlerde Sinovac aşısının etkililiğinin yüzde 83,5 ve hastanede yatışı engelleme oranının yüzde 100 olarak tespit edildiği açıklanmıştı.

Pekin yönetimi, coronavirüsün 2019'un sonlarında ortaya çıktığı ülkede yabancı herhangi bir aşıya onay vermiş değil.

Ülkede geliştirilen aşılara yönelik ilk kez en yüksek seviyede gelen bu özeleştiride Gao, Batılı aşı geliştiricilerinin deneysel teknik olan mRNA ile çalıştığını buna karşın Çinli ilaç üreticilerinin geleneksel teknolojiyi kullandığını ifade etti.

Gao, "Herkes, mRNA aşılarının insanlık için sağlayabileceği faydaları göz önünde bulundurmalı. Mevcut şartlarda birkaç çeşit aşıya sahibiz diye dikkatle takip etmeliyiz ve onları (Batılıları) görmezden gelmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Yetkili daha önce Batılı aşıların etkinliğiyle ilgili 'şüphe uyandırıcı' açıklamalarda bulunmuş, bu açıklamalar Çin medyasında geniş yer almıştı.