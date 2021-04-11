Kürdistan Bölgesi’nde bin 129 yeni Covid-19 vakası
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte bin 129 kişide Covid-19 tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre, son 24 saatte 9 bin 414 Covid-19 testi yaptırılırken, bin 129 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 360 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 484 bin 687 Covid-19 testi yapılırken, 132 bin 270 kişide Covid-19 tespit edildi.
Şimdiye kadar 113 bin 959 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 786 kişi yaşamını yitirdi.
14 bin 565 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.