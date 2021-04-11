Rojava’da genel sokağa çıkma yasağı kararı

HABER MERKEZİ

Rojava’nın genelinde ve Özerk Yönetim’in kontrolündeki bölgelerde Covid-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük genel sokağa çıkma yasağı ilan edileceği bildirildi.

Özerk Yönetim Yürütme Konseyi Genel Eşbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, coronavirüsün yayılma riskine karşı Rojava’nın bütün bölgelerinde 13 ve 22 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağının ilan edileceği belirtildi.

Karara göre, Rojava’da ve Özerk Yönetim’in kontrolündeki bütün sınır kapılarının kapatılacağı, sadece insani yardım ve acil durumlarda kapıların açık olacağı ifade edildi.

Ayrıca, sokağa çıkma yasağı süresince bakkal, market ve sebze hallerinin 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Çiftçiler ve işçilerin sağlık kontrolünden geçildikten sonra işe gitmelerine izin verilecek.

Hastane, eczane, insan hakları kuruluşları, medya kurumları, fırınlar ve benzin istasyonları yasak kapsamında olmayacak.

Yasak süresi boyunca Özerk Yönetim’e bağlı kurum ve kuruluşlarının tamamı kapalı olacak, sadece çalışmak zorunda olan özel kurumlar çalışmalarına devam edecek.

Kararda tüm vatandaşların maske kullanımına ve belirlenen sağlık kurallarına uymaları gerektiği belirtildi.