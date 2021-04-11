ABD’de 1 günde 66 bin 653 vaka

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Johns Hopkins Üniversitesinin Covid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 66 bin 653 artarak 31 milyon 151 bin 904'e çıktı.

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 709 artarak 561 bin 783'e çıktı.

California 3 milyon 696 binden fazla vaka ve 60 bin 384 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 825 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 118 binden fazla vakayla Florida izliyor.

66 MİLYON KİŞİDEN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZA AŞI YAPILDI

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 117 milyondan fazla kişiye ilk doz, 70 milyonu aşan kişiye ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 445 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 358 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Covid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 351 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 209 binden fazla ölümle Meksika izliyor.