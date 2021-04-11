Diyarbakır Barosu’nun yeni başkanı seçildi

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Diyarbakır Barosu 47'nci Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde başkanlığa Nahit Eren seçildi.

Park Yıldız Konferans Salonu'nda 10-11 Nisan tarihleri arasında yapılan Diyarbakır Barosu 47'nci Genel Kurulu'nda 3 aday yarıştı. Mevcut başkan Cihan Aydın ve Cengiz Baysal bireysel katılırken, Nahit Eren yönetim kurulu listesiyle yarıştı.

Oy sayımının ardından Nahit Eren 693 oyla Diyarbakır Barosu’nun yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Cihan Aydın ise 594 oy aldı. Diğer aday Cengiz Baysal da 45 oy aldı.

Oy sayımının ardından mevcut başkan Cihan Aydın yaptığı teşekkür konuşmasında "Diyarbakır Barosu'nun bayrağı hiçbir zaman yere düşmeyecek. Bütün komisyon ve merkezlerimizle çok çalıştık, çok güzel işler yaptık. Çalışmalarını aynı misyonla sürdürmelerini diliyorum. Desteklerini Nahit Eren'e de sunacaklarını biliyorum. Bütün organlara seçilen meslektaşlarıma başarılar diliyorum."

Nahit Eren ise, " Diyarbakır Barosu'nun hiçbir zaman kaybedeni olmaz. Tahir Elçi, Diyarbakır Barosunun ebedi başkanıdır. Biz bu sorumlulukla, her başkanımızın oluşturduğu Diyarbakır Barosu değerini birlikte yöneteceğiz. Bu kentin, Kürdistan'ın bu baroya ihtiyacı var. Bu halk bizi yanında gördüğü sürece güçlü duracak. Bugün seçilen her bir meslektaşımı kutluyorum" diye konuştu.

Diyarbakır Barosu'na kayıtlı bin 765 avukat bulunurken, seçimleri STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri de izledi.