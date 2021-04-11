ManU, Tottenham’ı deplasmanda devirdi
HABER MERKEZİ
Premier Lig’in 31’inci hafta maçında Tottenham Hotspur, Manchester United’ı konuk etti.
Manchester United'ın gollerini, 57’nci dakikada Fred, 79’uncu dakikada Edinson Cavani ve 90+6'da Mason Greenwood kaydetti.
Ev sahibi Tottenham'ın golünü ise 40’ıncı dakikada Heung-Min Son attı.
Bu sonuçla Manchester United 63 puana ulaşarak haftayı ikinci sırada tamamladı. 49 puanda kalan Londra ekibi Tottenham ise yedinci sırada bulunuyor.
Lider Manchester City dün sahasında Leeds United'a 2-1 kaybetmişti. Son 5 maçın 2’sin kaybeden Manchester City!nin 74 puanı bulunuyor.