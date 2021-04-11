Trump: 2022’de Kongre’nin kazanılmasına yardım edeceğim

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da Cumhuriyetçi bağışçılara hitaben bir konuşma yaptı.

Trump konuşmasında Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence’i ise sert sözlerle eleştirdi.

Trump ayrıca konuşmasında Beyaz Saray’da kalamamaktan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Trump’ın yine hazırlanmış metnin dışına çıkarak Pence’le son dönemde konuştuğunu ve ona karşı hala hayalkırıklığı içinde olduğunu söylediğini aktardı.

Başkanlığının son günlerinde Trump Pence’den seçim sonuçlarını Kongre’deki oturumda onaylamamasını istemişti. Pence, Kongre’deki seçim sonuçlarını beyan eden oturuma başkanlık etse de kendisinin böyle bir yetkisi bulunmuyor.

Trump konuşmasında adayları zafer yoluna koymaları gerektiğini belirtti ve 2022’den emin olduğunu kaydetti. Eski Başkan, Temsilciler Meclisi ve Senato’yu yeniden kazanacaklarını kaydetti. Trump’a göre 2024 başkanlık seçimlerini de bir Cumhuriyetçi kazanacak.

Donald Trump kendisinin yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili olarak da 2022 seçim sonrasını işaret etti.

2024 Cumhuriyetçi Parti’de Başkan aday adayları arasında şimdiden eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Florida Valisi Ron DeSantis gösteriliyor.

Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar, Cumhuriyetçiler karşısında 2020 seçimlerinde az bir farkla üstünlük sağlamışlardı.

100 üyeli Senato'da ise durum 50-50. Başkan Yardımcısı Kamala Harris herhangi bir durumda eşit oy sağlandığında kilidi çözen kişi olarak oyuyla devreye giriyor. (Kaynak: VOA)