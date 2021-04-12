Politika

ABD Büyükelçisi: Irak - İran ilişkilerinin bozulmasını istemeyiz

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Tueller, Irak - İran ilişkilerinin bozulmasını istemediklerini söyledi.
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Tueller - Areci görüşmesi
Tueller - Areci görüşmesi
Irak Matthew Tueller ABD ırak

HABER MERKEZİ

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Areci’yle, Rojava’daki Hol Kampı sorununu görüştü.

Areci, bölgedeki bütün tarafların, ilişkilerde yeni bir sayfa açması gerektiğini, bunun için de taraflar arasında ciddi bir yakınlaşma olduğunu söyledi.

Areci, bölgeye istikrarın gelmesi için bir an önce adım atılması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Tueller ise ABD ile Irak arasında imzalanan stratejik anlaşmanın maddelerinin hızlı bir şekilde uygulanmasının önemine işaret etti.

Tueller ayrıca, Irak - İran ilişkilerinin bozulmasını istemediklerini ve iki ülke ilişkilerinin herkesin çıkarına olduğunu kaydetti.

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