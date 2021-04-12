Ekonomi

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta 8,15 seviyelerinde yatay seyirle başlayan dolar kuru bu sabah 8,18 liradan başlarken, euro ise aynı dakikalarda 9,72 lira seviyelerinde.
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HABER MERKEZİ

Bu hafta yurtiçi piyasalarda gözler perşembe günü yapılacak olan  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında olacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında ilk faiz kararı verilecek.

Son toplantıda politika faizi 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.

Göreve geldikten sonra Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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