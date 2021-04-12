Spor

Atletico yine takıldı, zirvede heyecan dorukta

İspanya 1’inci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30’uncu haftasında deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp daha yaşadı.
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La Liga'da zirve yarışı kızıştı
La Liga'da zirve yarışı kızıştı
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HABER MERKEZİ

Atletico Madrid'de sakatlık sorunu olan Luis Suarez ve Thomas Lemar ile kart cezalısı Marcos Llorente ve Geoffrey Kondogbia kadroda yer almadı.

Karşılaşmada 5’inci dakikada Yannick Carrasco'nun golüyle öne geçen Atletico Madrid'e, 20’nci dakikada Real Betis'ten Cristian Tello cevap verdi.

İkinci yarının hemen başında, 46’ncı dakikada Atletico'nun Portekizli genç futbolcusu Joao Felix sakatlanarak yerini Lucas Torreira'ya bıraktı.

Karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 67'ye çıkararak, bu haftayı da lider kapattı.

La Liga'da dün oynanan El Clasico maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek averajla liderliğe yükselen Real Madrid ise 66 puanla 2’nci sırada kaldı.

Ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluk yarışı Atletico Madrid (67), Real Madrid (66) ve Barcelona (65) arasında devam ediyor.

Real Betis ise 47 puanla 6’ncı sırada yer aldı.

 

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