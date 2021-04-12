Covid-19 vakalarında Hindistan Brezilya’yı geçti

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Üçüncü dalganın en sert vurduğu ülkelerden olan Hindistan dün açıklanan 168 bin 912 vaka sayısı ile günlük bazda yeni bir rekor kırdı.

Ülkede şimdiye kadar görülen toplam vaka sayısı 13 milyon 530 bin kişiye ulaşırken, bu rakamla Brezilya'yı geçerek dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke oldu.

Hindistan'da Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 170 bin 179 kişi olarak kaydedildi.

Brezilya'da salgının başından bu yana 13 milyon 450 bin vaka açıklanırken, ABD 31.2 milyon ile açık ara ilk sırada bulunuyor.