Başkan Barzani ile ABD Büyükelçisi’nden işbirliği vurgusu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile bir araya geldi. Görüşmede ABD’nin Erbil Başkonsolosu Robert Waller da hazır bulundu.

Irak’ın siyasi durumunun ele alındığı görüşmede, son gelişmeler değerlendirildi.

Parlamento tarafından onaylanan Irak’ın 2021 bütçesi, müspet bir adım olarak değerlendirilirken, ABD ile Irak arasındaki stratejik diyalog süreci ve sürecin başarıya ulaşmasında tarafların rolü ele alındı.

Görüşmede Irak ve Suriye’deki terör tehdidi ile istikrarın sağlanmasın için ılımlı siyasetin güçlendirilmesi üzerinde de duruldu.

Kürdistan Bölgesi ile ABD ilişkileri de görüşmenin bir diğer gündem maddesi oldu. İki taraf da işbirliği ve ortaklığın sürmesi gerektiğine vurgu yaptı.