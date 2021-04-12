Neçirvan Barzani Bağdat’ta temaslarını sürdürüyor

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat ziyaretinin üçüncü gününde temaslarını sürdürüyor.

Neçirvan Barzani, Irak Reform İçin Sivil Reform Topluluğu Partisi Genel Sekreteri Selim Cuburi ile bir araya geldi.

Eski Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de bir araya gelen Neçirvan Barzani ardından Irak Yüksek İslam Meclisi Başkanı Humam Hemudi ile bir görüşme gerçekleşti.

Önceki gün Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Parlamento Başkanı’yla bir araya gelen Neçirvan Barzani dün siyasi parti ve hareketleirn liderleriyle birer görüşme yaptı.