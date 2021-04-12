Politika

Neçirvan Barzani Bağdat’ta temaslarını sürdürüyor

Kürdistana Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat ziyaretinin üçüncü gününde Irak Reform İçin Sivil Reform Topluluğu Partisi Genel Sekreteri Selim Cuburi, eski Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Irak Yüksek İslam Meclisi Başkanı Humam Hemudi ile bir araya geldi.
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Neçirvan Barzani ve Humam Hemudi
Neçirvan Barzani ve Humam Hemudi
Irak Neçirvan Barzani Bağdat ziyareti görüşmeler

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat ziyaretinin üçüncü gününde temaslarını sürdürüyor.

Neçirvan Barzani, Irak Reform İçin Sivil Reform Topluluğu Partisi Genel Sekreteri Selim Cuburi ile bir araya geldi.

Eski Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de bir araya gelen Neçirvan Barzani ardından Irak Yüksek İslam Meclisi Başkanı Humam Hemudi ile bir görüşme gerçekleşti.

Önceki gün Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Parlamento Başkanı’yla bir araya gelen Neçirvan Barzani dün siyasi parti ve hareketleirn liderleriyle birer görüşme yaptı.

Neçirvan Barzani ve Selim Cuburi
Neçirvan Barzani ve Adil Abdulmehdi

 

 

 

 

 

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