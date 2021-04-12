Rojava’dan salgın uyarısı: Büyük bir insani kriz yaşanabilir

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Rojava’daki Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Dr. Mustafa Ciwan, Kamışlo’da düzenlediği basın toplantısında Covid-19’la ilgili son durumu değerlendirdi.

Rojava ve Özerk Yönetim’in kontrolündeki bölgelerde vaka sayılarının artmaya devam ettiğini belirten Dr. Mustafa Ciwan, “Covid-19’da durum kontrolden çıkabilir ve büyük bir insani kriz yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) şimdiye kadar Rojava’ya herhangi bir destekte bulunmadığını vurgulayan Ciwan, WHO’nun aşı dağıtımı konusunda ciddiyetsiz davrandığını ifade etti.

Sağlık Komitesi Eşbaşkanı ayrıca, vatandaşlara sağlık ekiplerine yardım etmeleri ve tedbirler kapsamında alınan kısıtlama kararlarına uyma çağrısında bulundu.

Rojava genelinde ve Özerk Yönetim’in kontrolündeki bölgelerde Covid-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük (13-22 Nisan) genel sokağa çıkma yasağı ilan edileceği bildirilmişti.