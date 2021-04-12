ABD Büyükelçisi’nden Kürdistan Bölgesi’ndeki reform sürecine övgü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile bir araya geldi.

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Robert Waller’ın da hazır bulunduğu görüşmede; Irak’taki durum ve son gelişmelerin yanı sıra, Kürdistan Bölgesi - ABD ilişkileri ele alındı.

ABD ile Irak arasındaki stratejik diyalog süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Matthew Tueller, ülkesinin Uluslararası Koalisyon çerçevesinde DAİŞ tehdidine karşı Peşmerge Güçleri ve Irak ordusunu desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki reform sürecinden övgüyle bahseden ABD’li Büyükelçi, özellikle Peşmerge Bakanlığı’nda önemli adımların atıldığını kaydetti.

Başbakan Mesrur Barzani ise Irak’ın 2021 bütçesinin onaylanmasındaki katkılarından dolayı Büyükelçi Tueller'e teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi’nin bütçe yasasının uygulanmasına bağlı kalacağını vurgulayan Başbakan, federal hükümetin de bütçe yasasının uygulanması konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.