Politika

Trump: Covid-19 aşısının adı Trump aşısı olmalı

Eski ABD Başkanı Trump, Covid-19 aşısının "Trump aşısı" olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.
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Trump'tan ilginç öneri
Trump'tan ilginç öneri
ABD Trump Covid-19 aşısı

HABER MERKEZİ

Cumhuriyetçi Parti'nin bir bağış etkinliğine katılan eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta seçim yenilgisinin onaylanmasına izin verdiği için eski yardımcısı Mike Pence ve ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ı hedef aldı.

Trump, Mike Pence'i o süreçte kendisinin yanında yer alacak cesarete sahip olmamakla eleştirdi.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’yi de eleştiren Trump, eyaletlerdeki cumhuriyetçi valileri ise kısıtlamaların kaldırılması kararlarından dolayı tebrik etti.

Trump, Covid-19 aşısının "Trump aşısı" olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

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