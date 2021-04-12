Trump: Covid-19 aşısının adı Trump aşısı olmalı

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Cumhuriyetçi Parti'nin bir bağış etkinliğine katılan eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta seçim yenilgisinin onaylanmasına izin verdiği için eski yardımcısı Mike Pence ve ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ı hedef aldı.

Trump, Mike Pence'i o süreçte kendisinin yanında yer alacak cesarete sahip olmamakla eleştirdi.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’yi de eleştiren Trump, eyaletlerdeki cumhuriyetçi valileri ise kısıtlamaların kaldırılması kararlarından dolayı tebrik etti.

Trump, Covid-19 aşısının "Trump aşısı" olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.