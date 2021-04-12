ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 562 bini geçti

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Johns Hopkins Üniversitesinin Covid-19 verilerine göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 46 bin 642 artarak 31 milyon 198 bin 546'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 284 artarak 562 bin 67'ye çıktı.

California 3 milyon 700 binden fazla vaka ve 60 bin 452 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 826 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 124 binden fazla vakayla Florida izliyor.

72 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 119 milyondan fazla kişiye ilk doz, 72 milyonu aşan kişiye ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 527 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 482 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Covid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 353 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 209 binden fazla ölümle Meksika izliyor.