Başbakan: Kürdistan Bölgesi her zaman diyalogla çözümden yana oldu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin Irak ile sorunların her zaman diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Bahr’ul Ulum Diyalog Forumu heyetini kabul etti.

Başbakan Mesrur Barzani, Dr. İbrahim Bahr’ul Ulum başkanlığındaki Bahr’ul Ulum Diyalog Forumu heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmede, sorunların çözümü için birlikte yaşam kültürü ve diyalog prensibine önem verilmesine vurgu yapıldı.

Kürdistan Bölgesi’nin Irak ile sorunların her zaman diyalog ve müzakere yoluyla çözümünden yana olduğunu kaydederek, çözümün köklü ve anayasa temelinde olması gerektiğinin altını çizdi.