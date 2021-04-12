Başbakan’dan ramazan ayı mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ramazan ayının gelişi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

“Mübarek ramazan ayının gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve tüm dünya Müslümanlarına sıcak tebriklerimi sunuyorum” diyen Başbakan, “Yüce ve şefkatli Allah, namaz, oruç ve dualarımızı kendisi için kabul etsin. Ramazan ayının gelişi Kürdistan halkı için daha çok huzur ve iyiliğe vesile olsun” ifadelerini kullandı.

Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle vatandaşlara yönelik tedbirlere uyum çağrısını yineleyen Başbakan, sağlık tedbirlerine uymanın Covid-19’dan korunmanın en iyi yolu olduğunu belirtti.

Toplumu sağlık kurallarına uymaları hususunda bilgilendirdikleri için din alimlerine teşekkür eden Başbakan, “Yüce Allah, Kürdistan’ı tüm kötülüklerden korusun” dedi.