Iraklı heyetten Başkan Barzani’nin sorunların çözümündeki rolüne vurgu

ERBİL (K24)

Bahr’ul Ulum Diyalog Forumu heyeti, Başkan Mesud Barzani’nin sorunların çözümündeki rolüne vurgu yaptı.

Başkan Mesud Barzani, Selahaddin’daki ofisinde Dr. İbrahim Bahr’ul Ulum başkanlığındaki Bahr’ul Ulum Diyalog Forumu heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede, Başkan Barzani ile Irak’ın tanınmış isimlerinden Muhammed Bahr’ul Ulum arasındaki tarihi ilişkilere değinilirken, Başkan Barzani’nin Irak’ın farklı kesimleri arasındaki diyalog ve birlikte yaşam kültürünün gelişmesindeki rolüne vurgu yapıldı.

Başkan Barzani’nin sorunların çözümündeki rolünün altını çizen heyet, Başkan Barzani’nin tarihi lider ve siyasi merci olarak sorunların çözümündeki rolünü oynamasının önemini ifade etti.

Irak’ın siyasi durumu ve Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki sorunlara değinilen görüşmede, sorunların anayasa temelinde diyalog ile çözülmesi gerektiği belirtildi.