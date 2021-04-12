Güvenlik Konseyi: Erbil’de eylem hazırlığı yapan DAİŞ’e bağlı şebeke çökertildi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, Ranya’dan başkent Erbil’e gelen DAİŞ’a bağlı bir terör şebekesinin çökertildiğini açıkladı.

Güvenlik Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kürdistan’a karşı terör gruplarının planlarının çökertilmesi için yürütülen takibatlar çerçevesinde bazı bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “DAİŞ teröristlerinin halifesi Hacı Abdullah’ın Kuzey (Kürdistan Bölgesi) Valisi Haris ile Kuzey Vilayeti Güvenlik Emiri Ebu Velid’e terör eylemlerinde bulunmaları için talimat verdiğine dair sağlam istihbarat bilgisine ulaşıldı. Şebekedeki teröristler tespit edilip başarılı bir operasyonla eylem hazırlığındaki tüm ekip yakalandı” denildi.

Soruşturmalar neticesinde teröristlerin mayınlar ve susturuculu silahlarla eylem hazırlığında olduğunun ortaya çıktığının kaydedildiği açıklamada, “Şebekenin 2 üyesi doğrudan Kürdistan Bölgesi’ne giremediği için kaçak bir şekilde Suriye’ye, oradan Türkiye ve İran’a geçerek, Ranya’ya ve Erbil’e geçtiği bilgisine ulaşıldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yakalanan 5 teröristin isim ve kod adlarına da yer verildi.