Stoltenberg ve Blinken görüştü: Gündem Ukrayna

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada Blinken'ın Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Price, "Blinken ile Stoltenberg, Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da ve Ukrayna sınır boylarında saldırgan askeri yığınağını durdurması gereği dahil birçok konuyu ele aldı" ifadelerini kullandı.

Blinken ile Stoltenberg'in NATO liderler zirvesine yönelik planları da ele aldığını belirten Price, ikilinin aynı zamanda Afganistan'daki barış görüşmelerine dair görüşlerini de paylaştıklarını aktardı.

Blinken İran, Afganistan ve Ukrayna meselelerini görüşmek üzere yarın Brüksel'e gidecek.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ile Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlıları ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.