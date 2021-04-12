BM’den Esad rejimine: Sorumlular hesap vermeli

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BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) raporundaki bulgulardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

Kimyasal silah kullanımının kabul edilemez olduğunu ve cezasız kalamayacağını belirten Guterres, söz konusu silahlarının kullanımını kınadı ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü bugün yayımladığı raporunda, Esad rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombası kullandığını açıklamıştı.

Saldırıda kullanılan silindir bombasının sarin gazı yaydığı ve geniş bir alanı etkilediği belirtilmişti.

Rapor, OPCW tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi'nin Suriye'deki kimyasal saldırıları tespit eden ikinci raporu, örgüt ilk raporunu ise 2020'de yayımladı.