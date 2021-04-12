Fahrettin Koca: Vakalar her kentte artışta

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarının tüm kentlerde artışta olduğunu söyledi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmekte olduğunu belirtti.

Toplantıda coronavirüsle mücadeledeki son durum ele alınırken, kuruldan gelecek tavsiye kararıyla birlikte yarınki kabine toplantısında Ramazan ayına özel ek önlem kararlarının alınması bekleniyor.

Koca, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koca'nın açıklamaları özetle şöyle;

"Ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir.

Vaka haritası, vakaların her yerde artışta olduğunu gösteriyor.

Covid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor.

Mutasyon ve varyantlar konusunda beklenti şansın bizden yana olmasıydı ama bu gerçekleşmedi.

Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır.

Güney Afrika varyantı 11 ilde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilde 166 kişide görüldü.

Şu ana dek 18 milyon dozdan fazla aşı yapılmış, aşılanan kişi sayısı 7,5 milyon olmuştur.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23,6'sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmış durumda değil.

Sağlık çalışanlarının hastanede yatanlar içindeki oranı yüzde 3,1 iken şu an 0,78. Yani beşte bir oranına inmiş durumda.

Yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yok ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edici.

Şayet yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz.

Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü.

Yakın zamanda hem tedarik yoluyla aşı çeşitliliğini sağlayarak hem de yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz.

65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü.

Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar.

Türkiye için üçüncü, İstanbul için dördüncü zirve yaşanıyor.

Bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız.

Aşının, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına daha erken dönemde başlanıp yoğun yapıldığı için hem hastanede yatış hem yoğun bakım hem de entübe hastalar boyutuyla belirgin bir fayda sağladığını, bu noktada tanımlanmış kişilerin aşılarını yaptırma noktasında çok hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum.

247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3. Yüzde 30'a yakın kapasitemiz var, bu da 10 bine yakın ağır hasta anlamına geliyor.

Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında.

Sputnik V aşısı için görüşmelerimiz hem üretim hem aşı miktarı ile ilgili sürüyor.

Çin'den gelen aşı miktarı 26 milyon doz. Önümüzdeki haftalarda önemli sayıda Çin aşısının geleceğini tahmin ediyoruz.

Dünyada aşı savaşı yaşanıyor. Aşı üretimimiz olmamasına rağmen dünyada aşılamada 6. sıradayız."