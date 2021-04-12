Neçirvan Barzani’den ramazan ayı mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ramazan ayının gelişi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani yayınladığı tebrik mesajında, “Mübarek ramazan ayının gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarına en sıcak tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Neçirvan Barzani, “Yüce Allah’tan bu mübarek ayı hayır ve güzelliklere vesile kılmasını diliyorum. Müslümanların oruç, dua ve ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum. Ülkemizi, insanlığı ve dünyayı dertlerden ve salgından kurtarmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında birlik çabalarının başarılı olmasını umduğunu kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı, hoşgörü, barış ve dayanışma ruhuyla sorunların çözüme kavuşmasını ve halk için iyi bir geleceğin sunulmasını ümit ettiği ifade etti.