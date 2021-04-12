Türkiye’de 1 günde 54 bin 562 coronavirüs vakası
HABER MERKEZİ
Türkiye’de son 24 saatte 54 bin 562 kişide yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre, son 24 saatte 301 bin 68 Covid-19 testi yapılırken, 54 bin 562 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 41 bin 218 kişi sağlığına kavuşurken, 243 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 671 olarak açıklandı.
Türkiye’de şimdiye kadar 41 milyon 892 bin 922 Covid-19 testi yapılırken, 3 milyon 903 bin 573 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 3 milyon 372 bin 629 kişi sağlığına kavuşurken, 34 bin 182 kişi yaşamını yitirdi.