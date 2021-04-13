Kürdistan Bölgesi Başkanı, ABD Büyükelçisi ile bir araya geldi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, akşam saatlerinde ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller’i kabul etti.

Başkent Erbil’de gerçekleşen görüşmede, geçtiğimiz hafta Kürdistan Bölgesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen ABD-Irak Stratejik Diyalog görüşmeleri ve Bağdat ile Washington’ın bu diyalog kapsamında gelecekteki masaya yatırıldı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın ABD ile ilişkilerini ortak çıkarlar temelinde geliştirme isteğine vurgu yapıldı.

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Robert Waller’in de hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Bağdat’ta 3 gün süren temasları konuşulurken, sorunların çözümü ve daha iyi bir geleceğe adım atmak için siyasi taraf ve bileşenler arasında barış ve dayanışmanın gerektiğinin altı çizildi.

2021 bütçe yasasının Irak Parlamentosu’nda kabul edilmesinin olumlu bir adım olduğunun kaydedildiği görüşmede, bu adımın Erbil ile Bağdat arasındaki diğer sorunların Irak Anayasası temelinde çözüme kavuşması için teşvik ve fırsat olmasının umut edildiği ifade edildi.

Görüşmede, Covid-19 salgınıyla ile mücadele, aşılama süreci, Irak’ta yapılması planlanan seçimler ve bölgenin genel durumu da masaya yatırıldı.