Yaşam

Sistani duyurdu: Iraklı Şiiler için Ramazan yarın başlıyor

Iraklı Şiilerin yarın itibariyle Ramazan orucu tutmaya başlayacağı açıklandı.
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Irak
Irak
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HABER MERKEZİ

Iraklı Şiilerin yüksek dini merci Ali Sistani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre bugün Şaban ayının son günü, yarın ise Ramazan ayının ilk günü olacak.

Buna göre Irak’ta Şiiler ilk oruçlarını yarın tutacak.

Irak Sünni Vakfı ise Ramazan’ın ilk gününün bugün olacağını duyurmuştu.

Her yıl Şii ve Sünniler arasında Ramazan ayının başlangıcı arasında bir ya da iki gün fark oluyor. Bu durumda Şii ve Sünniler bayramı da farklı günlerde kutlamaya başlıyor.

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