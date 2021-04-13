Dünyanın en büyük yaşayan tavşanını bulana para ödülü

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İngiltere'nin Stoulton kentindeki evinin bahçesinden çalındığı düşünülen 11 yaşındaki tavşan, 2010 yılında "dünyanın en büyük yaşayan tavşanı" unvanıyla Guinesss Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece kaybolan tavşan için polis de harekete geçti. Emniyet birimleri 1,29 metre uzunluğundaki Darius'un bulunması için hayvanı görenlerden irtibata geçmelerini istedi.

Tavşanın sahibi Annette Edwards, Darius'un yaşından dolayı özel perhizle beslenmesi gerektiğini aksi halde hayatını kaybedebileceğini söyledi, sosyal medya hesabından "lütfen onu getirin" diyerek de çağrıda bulundu.

Edwards'ın İngiliz basınına aktardıklarına göre Darius, dünyanın en büyük yaşayan tavşanı unvanını, yine kendi gibi dev boyutlarda olan annesi 'Alice'ten devralmıştı. (Kaynak: euronews)