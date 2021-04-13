WHO: Pazarlarda vahşi hayvan satışları yasaklansın

HABER MERKEZİ

Çağrı, Covid-19'un kökenine ilişkin geçen ay yayınlanan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) – Çin ortak çalışmasında, hem canlı hem de ölü hayvan satışı yapılan pazarların salgının kaynağı olduğunun belirtilmesinin ardından geldi.

WHO’dan yapılan açıklamada, "Hayvanlar, özellikle vahşi hayvanlar, insanlarda ortaya çıkan tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inden fazlasının menşei ve bunların çoğu yeni tip virüslerden kaynaklanıyor" denildi.

Ayrıca raporda, "Özellikle vahşi memeliler, yeni hastalıkların ortaya çıkması için birer risk oluşturuyor" ifadesi yer aldı.

WHO, uzmanlarının Wuhan'a yaptığı ziyaretin ardından salgının olası kaynağı olarak gıda pazarlarına odaklandı. Kendilerine Çinliler tarafından sunulan verilere dayanarak hastalığın bir laboratuvardan çıkma olasılığını eledi.

Uzmanlar, laboratuvar sızıntısından ziyade, muhtemelen yarasa olduğu öngörülen Covid kökenli bir hayvanın, hastalığı bir ara türe geçirdiği ve daha sonra insanları enfekte ettiği sonucuna vardılar.

WHO uzmanlarının raporunda, sürecin her ne kadar Çin'de gelişmiş olsa da enfeksiyonun denizaşırı ülkelerde meydana gelmesi ve daha sonra enfekte hayvanın Çin'e ithal edilmiş olması ihtimalinin bulunduğu da yer aldı.

Birçok kesim tarafından 'tartışmalı' ve 'Çin yanlısı' bulunan WHO raporu, Pekin tarafından Covid'in başka bir yerde başladığı iddiasını güçlendirmek için çeşitli platformlarda kullanıldı. Böylece Çin pandemideki sorumluluğunu daha da aza indirgemeye çalışıyor.