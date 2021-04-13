Başkan Barzani’den İsmail Beşikçi’ye başsağlığı mesajı

ERBİL (K24)

Sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi’nin eşi Leman Beşikçi (92), bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Leman Beşikçi’nin vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Mesud Barzani, İsmail Beşikçi’ye taziyelerini iletti.

Başkan Barzani’nin mesajı şöyle:

“Kürt milletinin değerli dostu ve düşünür Profesör İsmail Beşikçi’ye;

Değerli eşiniz Leman Beşikçi’nin vefat haberinin büyük bir üzüntü içinde aldık. Başsağlığı ve taziye dileklerimi size, değerli ailenize iletiyor, acınızı paylaşıyorum.

Yüce Allah’tan, merhum eşinizin ruhunu rahmetine kavuşturmasını diliyor, herkese sabır ve huzur vermesini temenni ediyorum.”