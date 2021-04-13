Peşmerge komutanı, Kore Destanı’nı anlattı: Tarih yazıldı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Peşmerge Komutanı Omer Osman, 7 Nisan 1991’de Peşmerge Güçleri’nin Erbil’in Selahaddin ilçesi yakınlarda Baas rejimine karşı verdiği Kore Destanı’nı anlattı.

Kendisinin de tarihi Kore Destanı’nda Saddam’ın askerilerine karşı savaştığını ifade eden 72 yaşındaki Peşmerge Komutanı, “Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Peşmergeleri o gün tarih yazdılar, dağlar ve vadiler buna şahitlik etti” dedi.

Peşmerge’nin Irak ordusuna karşı Kore Destanı’ndaki başarısında Başkan Mesud Barzani’nin rolüne dikkat çeken Omer Osman "Başkan Barzani, Peşmerge Güçlerine güç ve irade verdi" dedi.

16 yaşından beri Peşmerge olan 72 yaşındaki Peşmerge Komutanı Omer Osman, Kore Destanı’nın Peşmerge Güçleri için en stratejik savaş olduğunu söyledi.

Peşmerge olduğu süre boyunca savaşlarda 2 kez yaralanan Omer Osman, Kore Destanı’nı, hayatının en büyük ve en başarılı savaşı olarak görüyor.

Peşmerge komutanı Omer Osman, son olarak Kore Destanı’nın Kürdistan Bölgesi’nin istikrara kavuşmasında önemli olduğunu vurguladı.