Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19’dan 15 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 1228 kişide Covid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri yayımladı.

Buna göre, son 24 saatte 10 bin 176 Covid-19 testi yapılırken, 1228 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 406 kişi sağlığına kavuşurken, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 505 bin 867 Covid-19 testi yapılırken, 134 bin 656 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Şimdiye kadar 114 bin 845 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 814 kişi yaşamını yitirdi.

15 bin 997 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.