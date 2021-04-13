ABD’de salgın: Bir günde 71 bine yakın vaka

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Johns Hopkins Üniversitesi, ABD’deki son 24 saatlik coronavirüs verilerini paylaştı.

Verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 70 bin 978 artarak 31 milyon 269 bin 524'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 543 artarak 562 bin 610 oldu.

California 3 milyon 704 binden fazla vaka ve 60 bin 495 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 831 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 125 binden fazla vakayla Florida izliyor.

74 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 120 milyondan fazla kişiye ilk doz, 74 milyonu aşan kişiye ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 689 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 517 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Covid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 354 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 209 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

‘ABD'LİLERİN YÜZDE 15'İ SALGININ 1 YILINDA DAHA DA FAKİRLEŞTİ’

Öte yandan Associated Press'in (AP) yaptığı bir ankette, ABD'lilere salgından önceki bir yıl ile salgından sonraki bir yıl arasında maddi durumlarının nasıl değiştiği soruldu.

Katılımcıların yüzde 55'i maddi durumlarında bir önceki yıla göre ciddi bir değişiklik olmadığını belirtirken, yüzde 30'u maddi durumlarının iyileştiğini söyledi.

Yüzde 15'i ise salgın öncesine göre daha da fakirleştiklerini kaydetti.

Ankette, daha da fakirleştiğini söyleyenlerin zaten halihazırda düşük gelirliler olduğuna dikkati çekilen ankette, salgının insanlar arasındaki ekonomik uçurumu daha da derinleştirdiği belirtildi.

Ayrıca ABD'nin istihdam oranının, Şubat 2020'ye göre 8,4 milyon kişi daha az olduğunun altı çizildi.